İsrail’in İran’a saldırılarının ardından Erbil’de uçuşlar askıya alındı

7 saat önce

İsrail’in İran’ı hedef alan saldırılarının ardından Erbil Uluslararası Havalimanındaki uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, bugün (28 Şubat 2026 Cumartesi) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanındaki uçuşların askıya alındığını bildirdi.

Havalimanı Müdürü, söz konusu saldırıların ardından Irak genelindeki tüm uçuşların durdurulduğunu belirtti.

Uçuşların durdurulması kararı, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını başlattığı bir dönemde geldi. Basın kaynakları, söz konusu saldırıların ABD ile ortaklaşa düzenlendiğini aktarıyor.

İsrail: İran'a Karşı Önleyici Saldırı Başlattık

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sabah yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir operasyon başlattık ve başkent Tahran'a yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi saldırılarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, İsrail medyası operasyonun ABD ile koordineli bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekti.

Tahran'da Patlama Sesleri

Öte yandan İran medyası, başkent Tahran'ın merkezinde art arda yeni patlama seslerinin duyulduğunu ve sabah saatlerinden bu yana birçok farklı noktanın bombalandığını bildirdi.

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İran'daki onlarca askeri üssün hedef alındığını duyurdu. Aynı kaynağa göre İsrail hava sahasını tamamen trafiğe kapattı ve çok sayıda havayolu şirketi Tel Aviv seferlerini iptal etti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.