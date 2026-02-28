Trump resmen duyurdu: İran'a yönelik geniş çaplı askeri operasyon başladı

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü paylaştığı video mesajında, ABD'nin İran'da büyük çaplı bir savaş operasyonu başlattığını duyurdu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

"Tahran'ın Tehditlerine Son Vereceğiz"

Konuşmasında Tahran'ın faaliyetlerine değinen Trump, "İran'ın tehditkar eylemleri; ABD'yi, yurt dışındaki askeri güçlerimizi, üslerimizi ve dünya genelindeki müttefiklerimizi tehlikeye atmaktadır." dedi.

Trump, İran'ın bölgedeki Amerikan çıkarlarına yönelik birçok saldırıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Bu rejim; ABD'yi, güçlerimizi ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan sonu gelmez, kanlı bir kampanya yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Rejime Sert Sözler: "Kendi Halkını Öldüren Bir Yapı"

İran yönetim sistemini sert sözlerle eleştiren ve yönetimi "acımasız ve kötü niyetli bir grup" olarak nitelendiren Trump, rejimin son 47 yıldır sürekli "Amerika'ya Ölüm" sloganları attığını, buna karşın kendi halkından on binlerce kişiyi katlettiğini hatırlattı.

Nükleer ve Füze Tehdidi

Tahran'ın silah geliştirme çabalarına dikkat çeken ABD Başkanı, şunları kaydetti:

"İran, nükleer programını yeniden inşa etmeye ve Avrupalı müttefiklerimizi tehdit edecek füzeler geliştirmeye çalışmaktadır. Tahran yönetimi, yakında ABD topraklarına ulaşma potansiyeli olan uzun menzilli füzeler geliştirme ısrarını sürdürüyor. Bu rejimin, nükleer silahlara sahip olması durumunda ne kadar cüretkar olabileceğini hayal edin."

"İran Donanmasını Yok Edeceğiz"

Askeri operasyonun kapsamına ilişkin de net mesajlar veren Trump, İran donanmasının tamamen imha edileceğini vurguladı.

Trump ayrıca, İran'a bağlı silahlı grupların bölge ve dünya istikrarını bozmasının ve ABD güçlerine saldırmasının engelleneceği garantisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran silahlı güçlerine hitaben yayımladığı mesajda, "Devrim Muhafızları üyeleri, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatı; şayet silahlarını bırakırlarsa kendilerine tam dokunulmazlık sağlanacaktır." dedi. Trump, aynı zamanda doğrudan bir tehditte bulunarak, "Aksi takdirde ölümle yüzleşecekler." ifadesini kullandı.

İran halkına da doğrudan seslenen Trump, halktan evlerinde kalmalarını isteyerek şu sözleri kaydetti:

"İranlılar evlerinde kalmalı ve dışarı çıkmamalı; çünkü dışarıdaki durum oldukça tehlikeli." Bu uyarının yanı sıra Trump, İran halkına "özgürlük saatinin yaklaştığı" müjdesini de verdi.

Mesajının sonunda Amerikan tarafına güven veren Trump, ABD ordusunun gücüne vurgu yaparak, "Amerikan silahlı kuvvetlerinin kahraman erkek ve kadınlarının zafer kazanacağından eminiz." dedi.