Tahran'da panik, Tel Aviv'de siren sesleri: Hava sahaları kapatıldı

6 saat önce

ABD ve İsrail, İran'ı vuruyor. İsrail'in duyurduğu önleyici saldırının ardından ABD'nin de operasyona dahil olduğu açıklandı. Kudüs’te sirenler çalarken, İran'ın başkenti Tahran’da patlama sesleri duyuldu. Cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına 7 adet füze isabet etti.

İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından operasyona ABD'nin de dahil olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı video mesajla Amerikan ordusunun "İran rejiminin oluşturduğu yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" amacıyla İran içerisinde geniş kapsamlı bir askeri harekata başladığını resmen duyurdu.

Trump, hava saldırılarının hedefinin İran'ın füze kapasitesini tamamen imha etmek ve yeni füzeler üretmesini engellemek olduğunu belirtirken, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Hamaney'in konutunun yakınına 7 füze isabet etti

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına 7 adet füze isabet etti.

İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacağını duyurdu.

İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec, İsfahan ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.

"İsrail saldırılarına misillime yapılacak"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, savaşı başlatan tarafın kendileri olmadığını ancak bitirmenin de karşı tarafın elinde olmayacağını belirtti.

Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısına misilleme yapacaklarını kaydetti.

İran'dan savaşa ilişkin yapılan ilk resmi açıklamada Azizi, "Daha önce uyarmıştık, siz başlattınız ama bitişi sizin elinizde olmayacak." ifadelerini kullandı.

Telefon hatları kesildi

İran medyasının aktardığına göre Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde cep telefonu hatları kesildi, bazı bölgelerde ise internet bağlantısı zayıfladı.

Başkent Tahran'daki benzin istasyonlarında uzun kuyruklar olduğu, çok sayıda kişinin şehri terk etmeye başladığı aktarıldı.

İsrail güvenlik önlemlerine başladı

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ülke genelinde okullar tatil edilirken ordu halka evlerinden çıkmamaları için çağrı yapmaya başladı.

İsrail hava sahasını kapattı

Saldırı kararının ardından İsrail saat 09.30 gibi hava sahasını kapattı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Halkın bir sonraki duyuruya kadar havaalanlarına gelmemesi rica olunur.” dedi.

Açıklamada, yurtdışındaki İsraillilerin “Ulusal Güvenlik Konseyi'nin talimat ve tavsiyelerine uymaları” istendiği de belirtildi ve "Güvenlik durumu elverdiğinde, hava sahası yeniden açılacak ve İsrail'e ve İsrail'den uçuşlar yeniden başlayacaktır. Bu durum, uçuşların yeniden başlamasından 24 saat önce duyurulacaktır.” denildi.

İran ve bölge ülkeleri hava sahasını kapattı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ani saldırısının ardından sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

Operasyonun başlamasının ardından yaklaşık 10 dakika içinde İran hava sahası tamamen boşaldı. İran ve Irak hava sahalarını tamamen kapatırken, Ürdün hava sahası bir süreliğine tamamen kapatıp bir süre sonra belirli koridorlardan geçişe izin vermeye başladı.

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’de de uçuşlar tamamen durduruldu. Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor.