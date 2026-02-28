İsrail, İran'a yönelik hava saldırılarını başlattı

8 saat önce

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu. Basın kaynakları da saldırıların ABD ile ortaklaşa düzenlendiğini belirtiyor.

Yisrael Katz, bugün (28 Şubat 2026 Cumartesi) sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattık ve o ülkenin başkenti Tahran'a bir dizi hava saldırısı düzenledik." dedi.

İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana gelirken, İsrail basını, saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığı iddia etti.

Washington yetkilileri saldırılar hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da İsrail medyası saldırıların ABD ile ortaklaşa gerçekleştirildiğine işaret etti.

Eş zamanlı olarak İran medyası, başkent Tahran'ın merkezinde sürekli yeni patlama seslerinin duyulduğunu ve sabah saatlerinden bu yana birçok farklı noktanın bombalandığını aktardı.

İsrail Kanal 12 televizyonu da İran'daki onlarca askeri üsse hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Aynı kaynağa göre İsrail hava sahasını tamamen kapattı ve birçok havayolu şirketi Tel Aviv'e olan uçuşlarını iptal etti.

İsrail ordusu ise İran’a saldırıların başlatıldığına işaret eden ülkeye füze fırlatılması olasılığına karşı halkı sığınaklara yönlendiren uyarı yayımladı.

Ordudan yapılan açıklamada, "güvenlik durumu nedeniyle" sivillerin en yakın sığınağın hangisi olduğunu tespit etmesi ve gereksiz seyahatlerden kaçınması istendi.

Tahran, İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah hedef alındı

İran medyası İsrail'in başkent Tahran'ın yanı sıra Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerini de hedef aldığını bildirdi.

İran basınına göre İsrail'in saldırıları devam ediyor.

Tahran yönetimi, saldırıların başlamasının ardından İran hava sahasını tamamen kapattı.