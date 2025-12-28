10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı; Van’da 569 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

4 saat önce

Van kent merkezinde gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 293 mahalle ve 276 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji de kuvvetli kar yağışı nedeniyle 3 il için "turuncu", 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı sonrası dün gece Van kent merkezinde kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden yağış, sabah etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle 293 mahalle ve 276 mezra ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

Park halindeki araçlar kara gömülürken, kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İpekyolu, Tuşba ve Edremit belediyelerine bağlı ekipler ise trafikte aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışı nedeniyle Kuzey Kürdistan'daki (Bakur) bazı iller dahil 10 il için uyarıda bulundu.

Müdürlük, 3 il için "turuncu", 7 il için "sarı" kodlu uyarı yayınladı.