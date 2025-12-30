İstanbul ve Ankara'da DAİŞ operasyonu: 127 gözaltı

5 saat önce

İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DAİŞ’E yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 127 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye genelinde güvenlik güçlerinin terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyonları sürüyor. Yalova'da dün düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 polisin hayatını kaybetmesinin ardından bugün yeni baskınlar yapıldı.

İstanbul'da yürütülen soruşturmalarda 110 şüpheli yakalandı.

Operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Yalova'daki çatışmalar hatırlatılarak, gözaltına alınanlardan 41'inin bu saldırı ile bağlantılı oldukları öğrenildi.

Açıklamada bu kişilerin yılbaşı günü benzer saldırı girişiminde bulunabileceklerine yönelik bilgi bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesince DAİŞ mensuplarına yönelik çalışma yürütüldü.

Elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen, çatışma bölgeleriyle irtibatları ve örgüt mensubu olduklarına dair deliller tespit edilen 11'i yabancı uyruklu, 6'sı Türk vatandaşı olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin tamamı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.