Suriye'de yeni dönem: Banknotlar değişiyor, paradan sıfırlar atıldı

2 saat önce

Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen törenle ülkenin yeni banknotları tanıtılırken, Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, mevcut paraların kademeli olarak tedavülden kaldırılarak yeni para birimine geçiş sürecinin başladığını duyurdu.

Şam’daki Konferanslar Sarayında gerçekleştirilen tanıtım törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa’nın yanı sıra Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz ve devlet erkanı katıldı.

Törende konuşan Ahmed Şaraa, para değişiminin "önceki dönemin sona erdiğini ve modern bir sürecin başladığını" simgelediğini belirtti.

Bankacılık sektörünün güçlendirilmesinin ekonomik büyüme için şart olduğunu vurgulayan Şaraa, yeni banknotların ticareti kolaylaştıracağını ve doların piyasadaki belirleyiciliğini azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Şaraa, "Eski banknotlardan aceleyle kurtulmaya çalışmak yanlıştır. Tüm eski paralar yenisiyle değiştirilecektir. Aceleci hareketler kur üzerinde olumsuz etki yaratabilir." dedi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri ise operasyonun paranın değerini değiştirmediğini, sadece sıfırların atıldığını kaydetti.

Değişim sürecinin 90 gün içinde tamamlanacağını açıklayan Husri, geçiş döneminde fiyatlamaların hem eski hem de yeni para üzerinden yapılacağını belirterek, "Amacımız prosedürleri sadeleştirmek ve halkın günlük hayatını kolaylaştırmaktır." ifadelerini kullandı.