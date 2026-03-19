Bakan Fidan: Bölgedeki savaşın asıl müsebbibi İsrail'dir

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın son dönemdeki tutum ve saldırılarını sert bir dille eleştirerek, Tahran'ın Türkiye'nin güvenini sarstığını belirtirken, komşu ülkelere ve Arap ülkelerinin altyapısına yönelik saldırıların bölge istikrarı için doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.

Hakan Fidan,19 Mart 2026 Perşembe günü, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında; ülkesinin mevcut savaşa karşı her iki ülkenin tutumunu anlamak için ABD ve İran ile sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

Fidan, "İran, saldırgan eylemleri nedeniyle güvenimizi sarsmıştır ve bu güvenin yeniden inşa edilmeye ihtiyacı vardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı, İran'ın omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğu konusunda uyarıda bulunarak, bölge ülkelerine yönelik saldırılarını "yasadışı" ve "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Fidan ayrıca, "Bölge coğrafyasını hedef alan tüm tecavüzleri reddediyoruz ve seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden bu saldırılar derhal durdurulmalıdır." diye konuştu.

İran'a yönelik saldırıların da tıpkı İran'ın komşularına yaptığı saldırılar gibi yanlış olduğuna işaret ederek, çözümlerin yalnızca diplomasi yoluyla olması gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgedeki savaşın ana nedeninin İsrail olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Hakan Fidan, Türkiye'nin Arap ülkelerine olan desteğini yineledi ve Katar'ın altyapısına yönelik saldırıları şiddetle kınadı.

Bu açıklamalar; 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları başlatması ve sonuç olarak ülkenin bazı liderlerinin öldürülmesinin ardından geldi.

Buna karşılık İran, bu saldırılara hızlıca yanıt vermiş; İsrail'e çok sayıda füze fırlatmanın yanı sıra bölge ülkelerindeki birçok ABD askeri üssünü ve karargahını hedef almıştı.