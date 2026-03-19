Başkan Barzani’den tüm Müslümanlara bayram mesajı

Başkan Mesud Barzani, Ramazan Bayramı dolayısıyla Müslümanlara en içten tebriklerini sunarak, bayramın tüm insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Barzani, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı vesilesiyle dünya, Irak ve Kürdistan’daki tüm Müslümanları en kalbi duygularıyla kutlayan Başkan Barzani, şehitlerin onurlu ailelerinin, kahraman Peşmergelerin ve tüm Kürdistan vatandaşlarının bayramını tebrik etti.

Mesajın devamında Başkan Barzani, şu sözlere yer verdi:

"Bu kutsal gün vesilesiyle aziz Kürdistan halkına esenlik ve mutluluklar diliyorum. Yüce Allah’tan tüm Müslümanların oruç ve dualarını kabul etmesini; bu bayramın coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini niyaz ediyorum."