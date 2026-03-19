Ayetullah Sistani Ofisi duyurdu: Cumartesi bayram

Irak'taki Şii Yüksek Mercii Ofisi, yarın Ramazan ayının son günü olduğunu, cumartesi gününün ise Şevval ayının ilk günü ve bayram olduğunu duyurdu.

Irak'taki Şii Yüksek Mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin Ofisi, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Ramazan Bayramının ilk gününün belirlenmesine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada; yarının (20 Mart 2026 Cuma) Ramazan ayını otuza tamamlayacağı, 21 Mart 2026 Cumartesi gününün ise Şevval ayının ilk günü ve mübarek Ramazan Bayramı olduğu belirtildi.

Ramazan Bayramı, uyum ve bir arada yaşamanın zirvesidir. Bu günde toplumsal barış en yüksek seviyeye ulaşır; kalpler kinden arınır, akrabalar, dostlar ve komşular birbirini ziyaret eder ve "helallik isteme" tabiri dillerden düşmez. Bu vesile, anlaşmazlıkları sona erdirmek ve insani ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsattır.

Ramazan Bayramının en güzel boyutlarından biri de zekattır. Bu dini görev, hiçbir yoksul ve maddi imkanı kısıtlı kişinin bayram gününde sevinçten mahrum kalmamasını sağlar. Bayram namazından önce müminler, ihtiyaç sahiplerine maddi yardımlarını ulaştırır; bu da toplum içindeki yardımlaşma ve sosyal sorumluluk ruhunu güçlendirir.