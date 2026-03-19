Katar’a yönelik saldırı Avrupa’da gaz fiyatlarını yükseltti

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve enerji altyapılarına yönelik saldırılar, Avrupa enerji piyasalarını sarstı. Katar'daki stratejik Ras Laffan gaz tesisinin hedef alınmasının ardından Avrupa’da doğal gaz fiyatları %35 oranında değer kazandı.

AFP'nin haberine göre Avrupa pazarı için ana gösterge kabul edilen Hollanda merkezli TTF doğal gaz kontratlarının fiyatı, saldırı haberiyle birlikte 74 euro seviyesine kadar tırmandı. Fiyatlar daha sonra bu seviyeden hafif bir geri çekilme yaşadı.

Enerji piyasalarındaki bu büyük çalkantı, İran'ın dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim ve ihracat merkezi olan Ras Laffan Endüstriyel Bölgesine ağır hasar veren saldırılarının hemen ardından geldi.

İran, 18 Mart 2026 Çarşamba akşamı, Körfez ülkelerinin enerji altyapısına yönelik bir dizi füze ve İHA saldırısı düzenledi. Bu saldırıların en kritik hedefi, Katar’ın küresel enerji arzı için hayati önem taşıyan Ras Laffan tesisi oldu.

Ekonomi uzmanları, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası rotasını Katar ve ABD’ye çeviren Avrupa’nın büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Katar’ın üretimindeki herhangi bir kesinti, doğrudan Avrupa’nın enerji güvenliğini tehdit ediyor.

İran’ın bu hamlesi, geçtiğimiz günlerde kendi iç tüketimi ve ekonomisi için kritik öneme sahip olan Buşehr eyaletindeki "Güney Pars" gaz sahasına düzenlenen askeri saldırıya bir misilleme olarak değerlendiriliyor.

Gözlemciler, gerilimin bu şekilde devam etmesi halinde sadece gaz fiyatlarının değil, tüm küresel enerji piyasasının benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor.