İran Dışişleri Bakanı: Altyapımıza saldırı olursa yanıtımız sınırsız olur

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin İsrail saldırılarına verdiği yanıtta kapasitesinin sadece çok küçük bir kısmını kullandığını açıkladı.

Abbas Arakçi, 19 Mart 2026 Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında İran'ın kapasitesinin sadece küçük bir kısmının kullanıldığını ve İran'ın henüz tüm gücünü devreye sokmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, "Eğer İran'ın ekonomik ve hizmet altyapısı bir kez daha hedef alınırsa, Tahran hiçbir şekilde itidal ilkesine bağlı kalmayacaktır." dedi.

Aynı zamanda Arakçi, bu savaşı sona erdirecek her türlü anlaşmanın, sivil merkezlere verilen zararların tazmin edilmesini de içermesi gerektiğini vurguladı.

Arakçi, İran'ın şu ana kadar sınırlı bir düzeyde yanıt vermesinin temel nedeninin; durumun sakinleştirilmesi ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi yönündeki uluslararası çağrılara duyulan saygı olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamalar, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları başlatması ve sonucunda ülkenin bazı liderlerinin öldürülmesinin ardından geldi.

Buna karşılık İran, bu saldırılara hızla yanıt vermiş; İsrail'e çok sayıda füze fırlatmanın yanı sıra bölge ülkelerindeki çeşitli ABD askeri üs ve karargahlarını da hedef almıştı.