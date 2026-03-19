Mesrur Barzani ve Kongre Üyesi Mast bölgedeki durumu görüştü

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD Kongre Üyesi ve Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Brian Mast, Kürdistan, Irak ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri görüştü.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, 19 Mart 2026 Perşembe günü, Mesrur Barzani’nin Brian Mast ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, her iki tarafın Kürdistan Bölgesi, Irak ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Açıklamaya göre taraflar, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi, zorluklarla ve engellerle mücadele etmek için ikili iş birliği ile koordinasyonun geliştirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı.