ABD Temsilcisi Savaya’dan Irak'ta yolsuzluk yapanlara sert uyarı

7 saat önce

ABD’nin Irak Özel Temsilcisi Mark Savaya, yeni yılın gelişi dolayısıyla Irak halkını kutlarken yolsuzluğa bulaşanlara ve milis gruplara sert uyarılarda bulunup, yeni yılda yolsuzluğun ve denetimsiz silahların son bulacağı "farklı bir Irak" sözü verdi.

Mark Savaya, 2026 yılının gelişi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Irak halkının direncini överken, ülkedeki istikrarsızlık kaynaklarına karşı yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

Irak halkına hitaben, "Gücünüz ve direnciniz dünya için ilham kaynağıdır. Yeni yıl tüm Iraklılar için daha iyi fırsatlar ve istikrar yılı olacaktır." ifadelerini kullanan Savaya, parlak bir gelecek için Irak Hükümetiyle çalışmaların sadece anayasa ve yasalar çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı.

Mesajda, 2026 yılında son verilmesi hedeflenen sorunların detaylı bir listesini paylaşan ABD Temsilcisi, öncelikli hedeflerinin “istikrarsızlık, ruhsatsız silahlar ve milis yapılarının sonlandırılması, iç gerilimlerin ve dış müdahalelerin bitirilmesi, yolsuzluk, kamu mallarının yağmalanması, kara para aklama, hayali sözleşmeler ve yasaların çiğnenmesiyle mücadele ve işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve kamu hizmetlerindeki eksikliklerin giderilmesi” olduğunu aktardı.

Savaya, mesajının bir bölümünde yolsuzluğa bulaşan yetkililere ve şahıslara, "Bu sözlerim Irak topraklarında yolsuzluk yapanlaradır; Sizin vaktiniz doldu! Artık zaman, Irak’ın ve Iraklıların zamanıdır." sözleriyle seslendi.

Mark Savaya mesajını, "Biz şimdi başlıyoruz." ifadesiyle noktalarken, Irak bayrağının daima yükseklerde kalacağını ve ülkenin herkes için bir gurur kaynağına dönüşeceğini belirtti.