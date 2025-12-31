Guhdar Şexo: Zaho’da yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım yapıldı

7 saat önce

Zaho Bağımsız İdaresi Sorumlusu Guhdar Şexo, 2025 yılının Zaho için projeler, başarılar, kalkınma ve güzelliklerle dolu bir yıl olduğunu belirterek, kentte yaklaşık 400 milyon dolarlık yatırım yapıldığını belirtti.

Guhdar Şexo, bugün (31 Aralık 2025 Çarşamba) yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani ve 9. Kabine’nin yol, su, elektrik, eğitim, sağlık ve turizm sektörlerini kapsayan 100’den fazla hizmet projesinin hayata geçirilmesindeki rolünden övgüyle söz ederek, bu projelerin çoğunun tamamlandığını, bir kısmının ise yapım aşamasında olduğunu söyledi.

Zaho’nun 2021 yılında "Bağımsız İdare" statüsü kazanmasından önceki duruma dikkat çeken Şexo, o dönemde sokakların yüzde 65’inin asfaltsız olduğunu, mevcut asfaltın ise çok eski ve kullanılamaz halde bulunduğunu hatırlattı.

Şexo, "Neyse ki bugün Zaho sokaklarının yüzde 90'ı asfaltlanmış durumda. Geriye kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor ve 2026 yılında tamamlanacak. Ayrıca Zaho'da çeşitli alanlarda 40 fabrika açıldı." dedi.

Yatırım hamlesine de değinen Guhdar Şexo, Zaho’da yaklaşık 400 milyon dolar değerinde çeşitli yatırımların yapıldığını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yatırım teşviklerinin temel amaçlarından birinin gençlere istihdam sağlamak olduğunu vurgulayan Şexo, Zaho'daki projelerin bölge gençlerine iş kapısı açtığını, bunun da hem hükümet gelirlerini hem de kişi başına düşen geliri artırdığını ifade etti.

Zaho'da düzenlenen festivallerin ekonomik etkisine değinen Şexo, "Oteller ve restoranlar turistlerle dolu. Bu durum işletmelere iyi bir gelir sağlarken, Zaho halkının daha fazla iş yapmasına, kentin tanınırlığının artmasına ve yeni iş fırsatlarının doğmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Tarım sektöründeki gelişmeleri de aktaran Şexo, baklagil ekimi üzerine çalışan özel bir şirketin faaliyete geçtiğini ve ürün elde ettiğini belirtti.

Yapılan araştırmaların Zaho toprağının baklagil ekimi için en verimli arazilerden biri olduğunu kanıtladığını söyleyen Şexo, şirketin çiftçilerle koordinasyon içinde ürün kalitesini artırmayı ve yakın gelecekte faaliyete geçecek fabrika aracılığıyla ürünleri pazarlamayı hedefleyen stratejik bir plana sahip olduğunu kaydetti.