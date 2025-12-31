Başkan Barzani’den yeni yıl mesajı

6 saat önce

Başkan Mesud Barzani, yeni yılın Kürdistan, Irak ve tüm dünya için hayır, huzur ve mutluluk yılı olması temennisinde bulundu.

Başkan Barzani, 31 Ekim 2025 Çarşamba günü, 2026 yeni yılın gelmesi vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

Kürdistan Bölgesi halkı için yeni yılda huzur dileyen Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yıl vesilesiyle; şehitlerin onurlu ailelerini, kahraman Peşmergeleri, dini ve etnik bileşenleri ve tüm değerli Kürdistan halkını içtenlikle kutluyorum. Yeni yılın Kürdistan, Irak ve tüm dünya için hayır, huzur ve mutluluk yılı olmasını temenni ediyorum."