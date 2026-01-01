Diyarbakır'da yoğun kar yağışı: Uçuşlar iptal edildi

5 saat önce

Diyarbakır’da iki gündür etkisini artıran yoğun kar yağışı yaşamı durma noktasına getirdi. Araçlar kara gömülürken, toplu ulaşım aksadı, havalimanında uçuşlar iptal edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır’da sınırlı sayıda toplu taşıma aracı hizmet verirken, kent genelinde ulaşımda ciddi aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bölgede etkili olan kar yağışlarının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıktığını belirterek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı uyarıda bulundu.

Meteorolojinin değerlendirmesinde, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği, yağışların bazı noktalarda kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise çeşitli yönlerden hafif ve orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.

Basındaki haberlere göre Diyarbakır’dan planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferleri kar yağışıyla birlikte iptal edildi. Yaklaşık 16 uçuşun, pistlerin açılmasının ardından yapılması planlanıyor.

Meteoroloji, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Mardin, Siirt, Batman ve Şırnak’ta güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, baca gazı zehirlenmeleri ve kar erimesine bağlı çığ riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.