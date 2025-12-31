Başbakan Barzani’den yeni yıl mesajı

8 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kürdistan’ın yüksek çıkarlarının artık hiçbir tarafın çıkarına kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (31 Aralık 2025 Çarşamba) 2026 yeni yılı vesilesiyle Kürdistan Bölgesi vatandaşları ve dünyadaki tüm Kürdistanlılar için bir kutlama mesajı yayımladı.

Başbakan mesajında, 2025 yılının birçok önemli ve stratejik projenin hayata geçirildiği, kazanımların elde edildiği bir yıl olmasının yanı sıra, çeşitli engel ve zorluklarla mücadele edilen bir yıl olduğunu belirtti.

Reformlar ve Hizmet Projeleri

Hükümetin reform çalışmalarına değinen Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Yüce Allah’ın desteği ve Kürdistan’ın vatansever halkının direnciyle, geçtiğimiz yıl Kürdistan Bölgesi Hükümetinin reformlarını; özellikle kesintisiz elektrik temini, su sorununun çözümü, yol yapımı ve mali-bankacılık altyapısının iyileştirilmesi gibi çeşitli alanlarda başarıyla tamamlayabildik."

Başbakan, Kürdistan halkına daha fazla hizmet etmeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Yeni kabinenin kurulması kasıtlı engellendi"

Mesajının siyasi sürece ilişkin bölümünde, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni kabinesinin yakın zamanda kurulmasını umut eden Başbakan Barzani, süreci tıkayan tarafları eleştirdi.

Mesrur Barzani, "Maalesef, yeni kabinenin kurulması kasıtlı olarak engellenmiştir. Kürdistan'ın yüksek çıkarları artık hiçbir tarafın çıkarına kurban edilmemelidir." uyarısında bulundu.

Başbakan Barzani, Bağdat’taki federal hükümetle ilgili olarak da yeni Irak kabinesinin "yakın gelecekte ortaklık, denge ve uyuşum prensipleri gözetilerek kurulmasını" temenni etti.