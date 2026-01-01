TBMM'de 22 vekil için dokunulmazlık fezlekesi: DEM Parti Eş Başkanları da listede

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı, aralarında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 22 muhalefet milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sundu.

Meclis Başkanlığına sunulan listede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra aynı partiden 16 milletvekili daha yer alıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 4 milletvekili hakkında da fezleke hazırlandı.

Hükümet, söz konusu milletvekilleri hakkında "siyasi gerekçelerle" hazırlanan suçlamalar nedeniyle yargılama yolunun açılmasını talep ediyor. Bu kapsamda vekillere yönelik toplam 37 ayrı dosyanın (fezleke) Meclise sevk edildiği bildirildi.

Türkiye'de muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimi sıkça gündeme geliyor. Mevcut yasama döneminde Meclis Başkanlığına sunulan fezleke sayısı 833'e ulaştı. Bu dosyaların büyük çoğunluğu DEM Parti ve CHP milletvekillerini hedef alıyor.

Kasım 2025'te, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası hazırlanmıştı. Daha önce Temmuz 2025'te ise 61 CHP'li vekili kapsayan benzer bir talep gündeme gelmişti.

Ankara, özellikle DEM Parti üyeleri olmak üzere muhalefet milletvekillerini sık sık "terörle iltisaklı olmakla" suçluyor ve bu durumu dokunulmazlıkların kaldırılması girişimlerine gerekçe olarak gösteriyor.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri ve dosya sayıları şöyle:

"DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Dem Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek (2), DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz (2), DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan (3), DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın (4), DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları (3) DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu (2), DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli (2),DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Hakkari Milletvekilin Onur Düşünmez, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak (2),DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan (3), DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili ve Tuncer Bakırhan (2), DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın."