Dünyanın en pahalı gecesi: 2026 kutlamalarının arkasındaki devasa bütçeler

4 saat önce

2026 yılının ilk anlarıyla birlikte milyonlarca insan, havai fişek gösterilerini izlemek için dünyanın dört bir yanındaki meydanlarda toplanırken, bu büyüleyici görüntülerin ardında devasa bütçeler ve tehlikeyle, yorgunlukla dolu bir gece geçiren binlerce çalışan vardı.

New York: Times Square için astronomik maliyet

Yılbaşında dünyanın kalbi olarak kabul edilen New York şehri, sadece havai fişek gösterisi ve meşhur "Kristal Topun İnişi" (Ball Drop) töreni için astronomik bir bütçe ayırdı.

Genel Maliyet: New York Belediye Başkanlığı (NYC Mayor's Office) mali raporlarına göre bu yılki kutlamaların maliyeti 100 milyon doları aştı. Bu bütçenin büyük bir kısmı güvenlik önlemleri ve görevlendirilen binlerce polis memuru için harcandı.

Temizlik Ekipleri: Times Square Alliance'ın (Times Meydanı Birliği) resmi verilerine göre, sadece birkaç saat içinde 300'den fazla belediye çalışanı, sokaklardan yaklaşık 65 ton çöp ve konfeti topladı.

Londra ve Dubai: En pahalı gösterilerin rekabeti

Londra: Londra Belediye Başkanlığı Ofisi (Greater London Authority), Thames Nehri üzerindeki havai fişek gösterilerinin maliyetinin yaklaşık 5 milyon sterline ulaştığını, bu tutarın bir kısmının sponsorlar ve bilet satışlarıyla karşılandığını açıkladı.

Dubai: Emaar şirketi kesin rakamları açıklamasa da Bloomberg ajansı analistleri, Burç Halife ve çevresindeki gösterilerin maliyetini 8 milyon dolardan fazla olarak tahmin etti.

Çalışanlar için kazançlı bir gece

Amerikan Piroteknik Birliği (American Pyrotechnics Association) verilerine göre yılbaşı gecesi çalışan personel normalin iki katı ücret aldı.

Patlayıcı Uzmanları: 2026 yılbaşı gecesinde, işin tehlikesi ve teknik detayları nedeniyle her bir kıdemli uzman, tek gecelik çalışma için 2 bin 500 ila 6 bin dolar arasında ücret aldı.

Drone Mühendisleri: Teknolojinin hakimiyeti nedeniyle drone mühendisleri en yüksek ücreti alan grup oldu. Bazı kıdemli uzmanlar tek bir gece için 10 bin dolarlık sözleşmelere imza attı.

Güvenlik Güçleri: New York Polis Departmanı (NYPD) kayıtlarına göre sadece New York'ta o gece polislerin "fazla mesaisi" (Overtime) için harcanan miktar milyonlarca doları buldu.

Çevre ve Teknoloji

2026 kutlamalarında Paris ve Sidney gibi şehirler, çevresel hassasiyetler ve AB yönergeleri (Paris örneğinde) doğrultusunda barut kullanımını azaltmaya çalışarak drone ve LED ışık teknolojilerine yöneldi. Bu teknolojik geçiş, ekipman maliyetlerinin önceki yıllara göre yüzde 15 oranında artmasına neden oldu.