Hakkari-Van karayolunda çığ düştü

50 dakika önce

Hakkari-Van karayolu üzerindeki birinci tünel mevkisinde, Aslankaya Mağarası yakınlarına çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Kentte birkaç gündür devam eden yağış nedeniyle il genelinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı ve tipi sebebiyle mülki idare tarafından eğitime ara verilen kentte, 110 köy ve 247 mezra olmak üzere toplam 357 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte kar kalınlığı şehir merkezinde yer yer 1 metreyi aşarken, rakımın yüksek olduğu bölgelerde ve geçitlerde ise 2 metrenin üzerine çıktı.

Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yağışın durmasıyla birlikte kapalı köy ve mezra yollarını açmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Zorlu arazi yapısı ve olumsuz havaya rağmen, çok sayıda iş makinesi ve personel ile yürütülen çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.