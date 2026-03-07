İran: Savaşta 1300'den fazla sivil öldü

2 saat önce

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail ile devam eden çatışmada çok sayıda sivilin öldürüldüğünü belirtti.

Amir Said İravani, New York'taki BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şu ana kadar İsrail ve ABD ile olan savaşta en az 1332 İranlı sivil öldürüldü, binlerce kişi de yaralandı." dedi.

İravani, Washington ve Tel Aviv'i İran'ın sivil altyapısını "kasıtlı olarak" hedef almakla suçladı.

İran Temsilcisi, ülkesinin sadece askeri üsleri hedef aldığını ve diğer tarafın ise sivillere zarar vermemeye çalıştığını vurguladı.

Öte yandan, ABD ve İsrail İran'ın bu suçlamalarını reddetti. Saldırılarının askeri hedeflere yönelik ve öz savunma amaçlı olduğunu belirtti.