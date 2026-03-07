Irak: Sınırlarımız tamamen güvenlidir ve herhangi bir sızma söz konusu değildir

3 saat önce

Sınır Muhafız Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Muhammed Sukkar, Irak'ın tüm komşu ülkelerle olan sınırlarının tamamen güvenli olduğunu teyit ederek, herhangi bir sızma veya kaçakçılık faaliyetinin olmadığını söyledi.

Muhammed Sukkar, bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) Irak haber ajansına verdiği demeçte, "620 km uzunluğundaki Suriye sınırı tamamen güvenli ve yüksek düzeyde kontrol altındadır. Geniş çaplı tahkimatlar ve gelişmiş gözetleme sistemleri sayesinde Suriye tarafından herhangi bir sızma, kaçakçılık veya tehdit yoktur." dedi.

"Son olaylar, Erbil, Süleymaniye ve Halepçe illerini kapsayan 1493 kilometrelik İran İslam Cumhuriyeti sınırının güçlendirilmesinin önemini göstermiştir." diyen Sukkar, bu bölgelerdeki sınır şeridinin Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri (Peşmerge ve Asayiş) ile koordineli olarak güçlendirildiğini vurguladı.

İran'a sızma iddialarını yalanlayan Iraklı yetkili, "Irak sınır tugaylarının komutanları ile İranlı mevkidaşları arasında sürekli bir koordinasyon ve iletişim vardır. Ayrıca, Diyala, Vasit, Meysan ve Basra vilayetlerindeki sınırlar istikrarlıdır ve iki ülke arasında yakın bir işbirliği mevcuttur." diye açıkladı.

Kuveyt sınırına ilişkin olarak Korgeneral Sukkar, iki ülke arasında herhangi bir geçiş veya sızma vakası yaşanmadığını ve her iki taraftaki sınır tugaylarının komutanları arasında söylentilere karşı koymak için yüksek düzeyde istihbarat koordinasyonu olduğunu belirterek, "200 kilometrelik kara sınırındaki kontrol seviyesi mükemmeldir. Bölge, güvenliği sağlamak için sınır şeridinin derinliklerine konuşlandırılmış ordu birlikleriyle tamamen bir gözetim sistemiyle kapsanmaktadır." dedi.

Irak'ın Ürdün ve Suudi Arabistan ile olan sınırlarında "ideal bir kontrol seviyesinin gözlemlendiğini ve sınır güvenliği durumunun en iyi seviyede olduğunu" söyleyen Sukkar, "Suriye tarafından sınırları kontrol eden herhangi bir güç, yasalara uygun olarak ve sınırları kontrol etmeye ve ikili ilişkileri etkileyebilecek herhangi bir eylemi önlemeye hizmet edecek şekilde cezalandırılacaktır." sözünü sarf ett.