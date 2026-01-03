Irak’ta basın özgürlüğü alarm veriyor: 2025 yılında 182 ihlal kaydedildi

3 saat önce

Irak’ta 2025 yılı, basın özgürlüğü açısından ciddi engellerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Gazetecileri Savunma Cemiyeti tarafından açıklanan verilere göre yıl boyunca gazetecilere yönelik 182 farklı hak ihlali rapor edildi.

Saha muhabiri Hasan Nebil, sadece bu yıl içinde iki kez hakkında yasal şikayette bulunulduğunu belirterek, yaşadığı zorlukları Kurdistan24’e anlattı.

Nebil, "Protesto gösterilerini takip ederken güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşıyoruz; bazen göstericilerden daha fazla şiddet görüyoruz." dedi.

Siyasi tarafların yolsuzluklarını ifşa ettiklerinde baskıların arttığını vurgulayan Nebil, siyasi aktörlerin, gazetecilerin halkın haklarını savunma ve gerçekleri ortaya çıkarma rolünü bir tehdit olarak gördüğünü ifade etti.

Hukuki boyutta ise federal Irak Anayasası’nın 38. maddesi ifade ve basın özgürlüğünü garanti altına alsa da gazetecileri koruyan özel bir yasa hala yürürlüğe girmiş değil. Irak mahkemeleri, gazetecilere yönelik ihlallerde veya ceza davalarında halen 1969 yılında çıkarılan "Irak Ceza Kanunu"nu esas alıyor.

Hukuk uzmanı Ahmed Haydar, ülkede gazetecileri, muhabirleri ve hatta siyasi analistleri koruyan bir yasanın eksikliğine dikkat çekerek, yeni dönem milletvekillerine seslendi.

Haydar, basın özgürlüğünün yasal güvence altına alınması için Parlamentoda bekleyen taslağın bir an önce yasallaşması gerektiğini vurguladı.

Gazetecileri Savunma Cemiyetinin raporladığı 182 ihlal vakası, Irak’taki tehlikeli tabloyu gözler önüne seriyor. İstatistikler arasında 2 cinayet ve 7 kaçırma vakası gibi ağır suçlar yer alıyor.

Raporda, 53 haber takibi engelleme vakası, 24 ekipmana el koyma vakası, 28 yasal şikayet ve dava ve 11 fiziksel saldırı vakası yer alıyor.

İstatistiklere göre başkent Bağdat 62 ihlal vakasıyla listenin başında yer alarak gazeteciler için en riskli şehir olma özelliğini korudu.