SDG: Şam'la toplantılar devam edecek

2 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), tarafların sonuç alıncaya kadar diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldığını bildirdi.

SDG Basın Merkezi, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo ile Suriye Geçiş Hükümetiyle Şam'da gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede askeri entegrasyon konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, taraflar arasında sonuç alıncaya kadar görüşmelerin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Demokratik Suriye Güçleri komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Şam hükümetinin yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve resmi bir diyalog çerçevesinde askeri güçlerin birleştirilmesi konusu ele alındı. İki taraf, sonuçlara ulaşılana kadar resmi bir çerçevede bu konuyu tartışmak ve takip etmek için gelecek dönemde toplantıların devam etmesi üzerinde anlaştı" sözleri kullanıldı.