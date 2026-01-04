Maduro bugün hakim karşısına çıkacak

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, bugün New York’ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi günü) TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi.

İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro’ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün (3 Ocak 2026 Cumartesi) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'ya yönelik geniş kapsamlı bir askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını, Nicolas Maduro ve eşini yakaladıklarını duyurmuştu.

Venezuela Hükümeti, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı.

Yapılan resmi açıklamada, ABD’nin Karakas başta olmak üzere Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerindeki sivil ve askeri hedeflere yönelik ciddi bir askeri saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini söylemişti.

Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." demişti.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." açıklamasını yapmıştı.