Yabancı turistler Kürdistan'ın güzel doğasına hayran kalıyor

5 saat önce

Yeni yıl tatillerini geçirmek için Kürdistan Bölgesi'ne gelen Çek Cumhuriyeti'nden bir grup turist, bölgedeki turizm sektörünün hızlı gelişimine hayran kaldığını belirtti.

Turist Pavel Cherny, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nden geliyoruz, arkadaşız ve seyahat etmeyi çok seviyoruz. Bu, Kürdistan'a ikinci gelişim; ilk olarak Mayıs 2019'da bir arkadaşımla gelmiştim. Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmek için vize almak çok kolay. Kürdistan'ın güzelliklerini görmek ve zengin kültürünü tanımak için geldik." dedi.

Kürt milletinin cesareti ve direnişi hakkında çok şey duyduğunu belirten Cherny, "Önceki seyahatimde beş gün içinde Erbil, Soran, Amedi ve daha birçok yeri ziyaret ettim. Bu yıl Erbil'e geldik. Şimdi birçok şeyin değiştiğini görüyorum. Kürdistan'ın yolları ve altyapısı çok gelişmiş." ifadelerini kullandı.

Zuzana Teynerova ise, Kürdistan'ın yaşam tarzına ve kültürüne hayran kaldığını diyerek, şöyle devam etti:

“Ülkemizde Kürdistan ve buradaki yaşam tarazı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Burada yaşadıklarımın beklentilerimin çok ötesinde olduğunu söyleyebilirim. Ülkemdeki vatandaşlara Kürdistan'ı ziyaret etmelerini öneriyorum, çünkü buradaki insanlar çok nazik ve misafirperver.”

Soran Turizm Genel Müdürlüğünün istatistiklerine göre geçen yıl bölgeyi yaklaşık 1,5 milyon turist ziyaret etti ve bunların yüzde 15'i yabancı turistti. Bu yılki kar yağışı da turist sayısında önemli bir rol oynadı.