Erdoğan: F-35’e dönmemiz NATO güvenliği için gerekli

5 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin F-35 programına yeniden katılması gerektiğini belirterek, bunun Washington ile ilişkileri sağlamlaştırmaya ve NATO’nun güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını savundu.

Erdoğan, Bloomberg'in gündeme ilişkin sorularına yazılı yanıt vererek, Eylül 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, Türkiye'nin Rusya'dan askeri teçhizat satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarılması kararını "haksız" olarak nitelendirip, bu konuyu Trump'a bizzat ilettiğini kaydetti.

F-35 konusuna ilişkin Erdoğan, "Türkiye'nin, ödemesini çoktan yaptığı F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi, önemli ve gereklidir." dedi.

Bunun ABD ile daha iyi ilişkilere sahip olmaya ve NATO'nun savunmasına yönelik olduğuna da işaret eden Erdoğan, olası F-16 Block satın alımına ilişkin Türkiye'nin, şartların NATO ittifakı ruhuna uygun olmasını beklediğine dikkati çekerek, Eurofighter Typhoon uçaklarının satın alınmasını da örnek gösterdi.

Türkiye ile ABD arasında enerji alanındaki ilişkilere dair, "Özellikle ABD'den olmak üzere LNG tedarikimizi önemli ölçüde artırdık." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun Türkiye’nin tedarik zincirinde önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunun çok net olduğunun altını çizerek, "Milli çıkarlarımız ve enerji güvenliğimiz doğrultusunda hareket ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının dışında kalabilmesi sayesinde ileride yapılabilecek barış görüşmeleri için olası ev sahibi olma rolünü sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, Ankara'nın aynı zamanda herhangi bir ateşkesin gözlemlenmesine de destek verebileceğini bildirdi.

"Türkiye, hem (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Sayın Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile doğrudan konuşabilen tek aktör konumunda." diyen Erdoğan, Türkiye'nin kapısının herkese açık olduğunu ve bunu hem Rus hem de Ukraynalı liderlere defalarca açık şekilde söylediğini aktardı.