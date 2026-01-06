İsrail ile Suriye arasında "ortak iletişim mekanizması" kuruldu

2 saat önce

ABD'nin doğrudan gözetimi altında, İsrail ve Suriye ortak iletişim mekanizmasını kurma konusunda anlaştı.

Bu adımın temel amacı, istihbarat alışverişini koordine etmek ve iki ülke arasındaki askeri gerilimleri azaltmaktır.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre anlaşma her iki ülkenin üst düzey yetkililerinin Paris'te yaptığı bir toplantının ardından geldi.

Açıklamada, "Oda, düzenli iletişimi kolaylaştırmak, diplomatik koordinasyonu geliştirmek ve ticaret fırsatları bulmakla görevlendirilecek ve hızlı anlaşmazlık çözümü için bir platform olacak." denildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, aylarca süren durgunluğun ardından Suriye ile diplomatik görüşmelerin yeniden başladığını açıkladı.

İsrail tarafı, koordinasyonun bölgede uzun vadeli istikrara yol açacağı konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Suriye tarafı ise bu girişimi barış sürecini ilerletmek için tarihi bir fırsat olarak nitelendirdi.