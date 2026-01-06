DEM Parti'den Demirtaş tepkisi: "Yargı eliyle yapılan açık bir müdahale"

"Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır"

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Selahattin Demirtaş'a "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen hapis cezasına tepki göstererek, "İfade özgürlüğüne ve demokratik siyasete yönelik yargı eliyle yapılan açık bir müdahaledir." açıklamasını yaptı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Selahattin Demirtaş’a verilen hapis cezasının, ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasete yönelik yargı eliyle yapılan açık bir müdahale olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barışı, birlikte yaşam iradesini, Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözümü savunanların cezalandırılması hukuksuzluğun ve adaletsizliğin tercih edildiğini açıkça göstermektedir. Demirtaş’a 2015-2016 yılları arasında Mersin ve Amed'te yaptığı konuşmalar bahane edilerek zincirleme şekilde “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu gerekçesiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını kesinlikle kabul etmiyoruz ve hukuka aykırı buluyoruz. Türkiye’nin bugün ihtiyacı daha fazla diyalog ve cesur bir barış iradesidir.

Barışı savunanları susturmaya çalışan her yaklaşım, toplumsal barışın önüne bilinçli engeller koymaktadır. Unutulmamalıdır ki, barış için kurulan her cümle, ülkenin ve toplumun geleceği için kurulmuş bir cümledir. Bu cümleleri kuranları susturmaya ve cezalandırmaya çalışmak ise ülkenin geleceğini karartma çabasıdır."

Açıklamanın sonunda, "Başta Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır." çağrısı yapıldı.

Mersin 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 6 Ocak 2026 Salı günü görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Demirtaş’a 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetmişti.