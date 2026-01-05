Hamurundaki sır, kalbindeki irade: Lana Wahid’in örnek girişimciliği

4 saat önce

Mergasor kasabasında, Lana Wahid Hamadamin adındaki genç bir kadın, kadınların çalışma hayatında yeni bir model sergilemeyi başararak irade ve başarının bir örneği haline geldi.

Süt ürünleri üretimi alanında dört yıl çalıştıktan sonra Lana, sekiz aydır kendine ait bir fırın işletiyor ve bölgedeki müşterilerin yoğun ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Lana'nın fırını müşterilere sadece sıradan bir ekmek sunmakla kalmıyor; peynirli, çörek otlu ve susamlı olmak üzere üç farklı çeşit çörek ve ekmek hazırlıyor.

Kurdistan24’e konuşan Lana, "İşimin sırrı hamurunda; öyle bir hamur ki, ekmek kalsa bile kalitesi bozulmuyor ve tazeliğini koruyor." dedi.

Fırın ısısı ve büyük yorgunluk gerektirmesi nedeniyle genellikle bir "erkek işi" olarak görülen fırıncılık, Lana için bir engel olmamış.

Yazın ve kışın işin kendine has zorlukları olduğunu belirten Lana; eşinin ve erkek kardeşlerinin sürekli desteğinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu, kadının her alanda başarılı olabileceğini kanıtladığını ifade ediyor.

Bu proje sadece Lana'nın ailesi için geçim kaynağı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda üç kişiye daha istihdam kapısı açmış. Fırın çalışanlarından birinin üniversite öğrencisi olması ve eğitim masraflarını buradan karşılaması, projeye insani ve sosyal bir değer de katıyor.

Lana, başarısının anahtarını "Allah'a tevekkül, eşsiz bir temizlik ve müşteri memnuniyeti" olmak üzere üç noktada özetliyor.

Müşterilerin öneri ve şikâyetlerini büyük bir hoşgörüyle dinlediğini ve işini sürekli geliştirmeye çalıştığını belirten Lana, günümüzde sadece bir işletme sahibi olarak değil, aynı zamanda bölgedeki kadınların ekonomik hayata katılımının güçlü bir sembolü olarak görülüyor.