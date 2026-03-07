İran'dan İsrail'e 25. saldırı

1 saat önce

İran, İsrail'e 25. füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran'ın, İsrail'e misilleme saldırıları devam ediyor. Bu kapsamda, İran, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 25. dalgası kapsamında İsrail'e Kadr ve Fettah füzeleri fırlattı.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 25. dalgası kapsamında İsrail'e Kadr ve Fettah füzeleri fırlatıldığı bildirildi.

İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, hava savunma sistemleri füzeleri önlemeye çalıştı.