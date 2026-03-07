İran'dan İsrail'e 25. saldırı
İran, İsrail'e 25. füze saldırısı gerçekleştirdi.
İran'ın, İsrail'e misilleme saldırıları devam ediyor. Bu kapsamda, İran, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 25. dalgası kapsamında İsrail'e Kadr ve Fettah füzeleri fırlattı.
İran İslam Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 25. dalgası kapsamında İsrail'e Kadr ve Fettah füzeleri fırlatıldığı bildirildi.
İsrail genelinde alarm sistemleri devreye girerken, hava savunma sistemleri füzeleri önlemeye çalıştı.