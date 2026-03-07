Neçirvan Barzani ve Emmanuel Macron'dan "bölgesel istikrar" vurgusu

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgedeki durum ve savaşın sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bölgedeki istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani, bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre görüşmede, liderler bölgedeki durum ve savaşın sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Her iki taraf da gerilimlerin tırmanması riskinden duydukları derin endişeyi dile getirerek, bölge halklarına barış ve güvenliği yeniden sağlamak için çatışmanın daha da yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Fransa'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini ve iş birliğini ele alan Neçirvan Barzani ve Emmanuel Macron, çeşitli alanlarda dostane ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü.

Neçirvan Barzani, özellikle bölgeyi savaş ve çatışma tehdidinden uzak tutmak için diplomatik çabalarda gösterdikleri sürekli destek için Cumhurbaşkanı Macron'a ve Fransa'ya teşekkür etti.