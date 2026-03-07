BAE: İran'ın 1400'den fazla İHA ve füzesini engelledik

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaştan bu yana 205 balistik füze ve 1229 İran insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığından bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) yapılan yazılı açıklamada İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin bilgiler aktardıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemi tarafından tespit edilen 16 balistik füzeden 15'inin engellenerek imha edildiği, bir füzenin ise denize düştüğü belirtilerek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaştan bu yana İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik yapılan saldırılara ilişkin açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Toplam 221 balistik füze tespit edilmiş, bunlardan 205'i imha edilmiş, 14'ü denize düşmüş ve 2 füze BAE topraklarına isabet etmiştir. Ayrıca toplam 1305 İHA tespit edilmiş, bunlardan 1229'u engellenmiş, 76'sı ülke topraklarına düşmüştür. 8 seyir füzesi ise tespit edilerek imha edilmiştir."

Açıklamada, saldırılardan etkilenenler hakkında bilgi verilirken, olaylar sonucunda Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu 3 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında BAE, Türkiye, Mısır, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn ve Komor Adaları vatandaşlarının bulunduğu 112 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.