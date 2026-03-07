Katar'dan çevrim içi eğitim kararı

3 saat önce

Katar'da okullar ve üniversitelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş nedeniyle ülkede yaşanan güvenlik endişeleri nedeniyle kapatılacağı ve eğitimin çevrim içi olarak devam edeceği duyuruldu.

Katar Eğitim Bakanlığı bugün (7 Mart 2026 Cumartesi günü) yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle tüm okulların ve üniversitelerin kapatılacağını duyurdu.

Katar Savunma Bakanlığı 6 Mart 2026 Cuma günü, ülkesine 10 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini ve bunlardan dokuzunun imha edildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bugün yayımladığı açıklamada, "İran'a yönelik bir saldırı olmadıkça komşu ülkelere hiçbir askeri müdahalede bulunulmayacaktır." dedi.