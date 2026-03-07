İran Cumhurbaşkanı: ABD üslerini meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran güçlerinin komşu bölgelere saldırmadığını savunarak, "Biz ABD üslerini meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz." dedi.

Mesud Pezeşkiyan, bugün (7 Mart 2026 Cumartesi) X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin "iyi komşuluk ilkesi" ile politika yürüttüğünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İran ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı temelinde bölge ülkelerinin hükümetleriyle dostane ilişkilerin korunması ve sürdürülmesini vurgulamıştır. Ancak bu durum, İran’ın AB ve Israil tarafından gerçekleştirilen askeri saldırılara karşı kendini savunma yönündeki doğal hakkını ortadan kaldırmaz. Ülkemizi savunmak için canımız pahasına ayakta duruyor ve direniyoruz."

İran’ın "savunma operasyonlarının yalnızca İran halkına yönelik saldırgan eylemlerin kaynağı ve çıkış noktası olan hedeflere ve tesislere yönelik" olduğunu savunan Pezeşkiyan, "Biz bunları meşru hedeflerimiz olarak görüyoruz. Biz dost ve komşu ülkelere saldırmadık; aksine bölgede bulunan ABD'nin askeri üslerini, tesislerini ve imkanlarını hedef aldık." dedi.