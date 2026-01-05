Başkan Barzani, Sadiqun Hareketi heyetiyle seçim sonrası süreci görüştü

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Sadiqun Hareketi heyeti ile seçim sonrası atılacak adımlar ve siyasi taraflar arasındaki koordinasyonu görüştü.

Barzani Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Pirmam’da Başkan Barzani, Sadiqun Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Naim Abid Yasir başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Irak'taki siyasi durum, seçim sonrası atılacak adımlar ve siyasi taraflar arasındaki koordinasyon konularının ele alındığı belirtildi.