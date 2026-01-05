Maduro, hakkındaki suçlamaları reddetti

5 saat önce

Venezuela'nın tutuklu lideri Nicolas Maduro, New York Federal Mahkemesinde görülen davada terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarını reddederek, hala meşru devlet başkanı olduğunu savundu.

ABD'de federal yargıç Alvin Hellerstein'in başkanlığında bugün (5 Ocak 2026 Pazartesi günü) başlayan duruşmada, 63 yaşındaki Maduro; uyuşturucu kaçakçılığı ve kokain ithalatı dahil dört ağır suçlamayla hakim karşısına çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Maduro, bir tercüman aracılığıyla mahkeme salonunda yüksek sesle şu ifadeleri kullandı:

"Ben masumum, suçlu değilim. Ben onurlu bir adamım ve hala ülkemin başkanıyım."

Ancak New York Federal Mahkemesi Yargıcı Alvin Hellerstein, Maduro'nun sözünü keserek daha fazla konuşmasına izin vermedi.

Aynı duruşmada Maduro'nun eşi Cilia Flores de hazır bulundu. Flores de hakkındaki tüm suçlamaları reddederek masum olduğunu beyan etti.

Mahkeme heyeti, davanın ikinci duruşması için 17 Mart 2026 tarihini belirledi.

Suçlamaların Odağında Uluslararası Karteller Var

İddianameye göre Maduro; Meksikalı Sinaloa ve Zeta kartelleri, Kolombiyalı FARC militanları ve Venezuelalı Tren de Aragua çetesi gibi suç örgütleriyle iş birliği yaparak devasa bir kokain kaçakçılığı ağını yönetmekle suçlanıyor.

Maduro, daha önce yaptığı açıklamalarda bu suçlamaları "uydurma" olarak nitelendirmiş; ABD'nin bu iddiaları Venezuela'nın zengin petrol rezervlerini ele geçirmek için bir bahane olarak kullandığını ileri sürmüştü.

Dünya Gündeminde Geniş Yankı Uyandırdı

Maduro’nun Donald Trump yönetimi tarafından tutuklanarak ABD’ye getirilmesi dünya liderleri arasında büyük bir yankı uyandırırken, Karakas'taki hükümet yetkililerinin yaşanan süreç karşısında büyük bir şok ve belirsizlik içinde olduğu bildiriliyor.