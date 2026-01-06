Yaşam

Ege Denizi'nde deprem!

türkiye Deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detaylar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.

Paylaşılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 14:28'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

 
