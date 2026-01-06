Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depreme ilişkin detaylar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden paylaşıldı.
Paylaşılan bilgiye göre Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 14:28'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 17.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 6, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [08.89 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2026-01-06
Saat:14:28:33 TSİ
Enlem:39.42417 N
Boylam:25.99111 E
Derinlik:17.49 km
Detay:https://t.co/w1xOt3gkNV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi