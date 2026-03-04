ABD, İran ile yaşanan çatışmalarda ölen 4 askerinin kimliğini açıkladı

1 saat önce

ABD ordusu, İran ile devam eden askeri gerilimde hayatını kaybeden 4 Amerikan askerinin kimlik bilgilerini kamuoyuyla paylaşırken, Trump yönetimi, çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Pazar günü Kuveyt'teki Şuaybe Limanı'nda bulunan bir askeri tesise düşen insansız hava aracı (İHA) sonucu 4 asker hayatını kaybetti.

Şu ana kadar hayatını kaybeden toplam 6 Amerikan askerinden 4’ünün Iowa eyaletindeki yedek birliklere bağlı olduğu bildirildi.

Yaşları 20 ile 42 arasında değişen askerlerin, ABD ordusunun küresel operasyonlarının bir parçası olan Iowa, Des Moines merkezli 103. Destek Komutanlığında görev yaptıkları açıklandı.

Kimlik bilgileri paylaşılan askerler şunlardır:

Yüzbaşı Cody A. Cork (35): Winter Haven, Florida.

Noah L. Higgins (42): Bellevue, Nebraska.

Nicole M. Amory (39): White Bear Lake, Minnesota.

Declan J. Cody (20): West Des Moines, Iowa.

Başkan Donald Trump ve üst düzey Amerikalı yetkililer, İran ile girilen bu çatışma sürecinde daha fazla askeri kayıp verilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Salı günü yaptığı açıklamada İran’ın Orta Doğu genelindeki saldırılarında şu ana kadar 500’den fazla balistik füze ve 2 binden fazla İHA kullandığını bildirdi.

Salı günü gerçekleşen kapalı oturumda; Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Keen, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Amerikan güçlerine yönelik tehditleri masaya yatırdı.

Oturum sonrası açıklama yapan Demokrat Senatör Chris Murphy, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "O odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini ve bu İHA saldırılarının tamamen durdurulamayacağını söylediler." ifadelerini kullandı.