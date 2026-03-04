Fransa’dan Kürdistan Bölgesi’ne tam destek: Saldırılar karşısında yanınızdayız

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, bölgedeki son gelişmeleri ve tırmanan gerilimi ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 3 Mart 2026 Salı gecesi geç saatlerde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Başkan Neçirvan Barzani’yi telefonla aradı.

Açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı’nın, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik düzenlenen saldırılar karşısında ülkesinin dayanışma ve desteğini yinelediği ve Fransa'nın Kürdistan Bölgesi'nin güvenliğine verdiği önemi vurguladığı belirtildi.

Görüşmede her iki tarafın, bölgede devam eden askeri tırmanışı ve krizlerin çözüm yollarını masaya yatırdığı aktarılan açıklamada, Neçirvan Barzani ve Bakan Barrot’un huzur ve istikrarın korunması amacıyla taraflar arasındaki yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, Fransa’nın Kürdistan Bölgesi’ne yönelik süregelen desteğinden dolayı teşekkürlerini iletti. Barzani, gerilimin düşürülmesi ve bölgenin savaş riskinden uzak tutulması noktasında Fransa’nın ve uluslararası toplumun üstleneceği rolün hayati önem taşıdığını ifade etti.