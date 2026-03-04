ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden vatandaşlarına Irak'ı derhal terk edin çağrısı

3 saat önce

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’taki vatandaşlarına yönelik acil bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Büyükelçilik, 4 Mart 2026 Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı resmi açıklamada, Irak’ta bulunan ABD vatandaşlarından güvenlik durumunun elverdiği ilk fırsatta ülkeden ayrılmalarını istedi.

Büyükelçilik, Irak hava sahasının durumuna ilişkin de kritik bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Irak makamları, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hava sahasını kısa süreliğine açıp tekrar kapatabilir." ifadelerine yer verildi.

Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Victoria Askeri Üssü, bugün insansız hava araçları (İHA) ile hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarından 4 Mart 2026 Çarşamba sabahı erken saatlerde gerçekleşen saldırıya ilişkin alınan bilgiye göre ABD Büyükelçiliği ve koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan Victoria Üssü, çok sayıda İHA ile saldırıya uğradı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Dubai Konsolosluğuna yönelik saldırıyı doğrulayarıp; Bağdat, Erbil ve Beyrut’taki tüm personeli tahliye ettiklerini bildirirken, İran’ın nükleer silaha ulaşmadan önce askeri kapasitesinin imha edileceğini belirtti.