İran'dan Avrupa'ya: Almanya’nın baskısıyla yanlış tarafı seçiyorsunuz

58 dakika önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa ülkelerinin Almanya’nın baskısı altında "yanlış tarafı" seçtiğini ve ABD tarafından manipüle edildiklerini iddia etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa üçlüsünün (E3) bir dönem diplomaside ve 2015 yılındaki 5+1 nükleer anlaşmasında etkili bir rol oynadığını, ancak günümüzde ABD yönetimi tarafından işlevsiz hale getirildiklerini savundu.

Bekayi, Almanya’nın baskısı altındaki bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, kadim İran halkına karşı ABD ve İsrail’in "şiddet politikalarını" destekleyerek tarihin yanlış tarafında yer aldıklarını ileri sürdü.

Sözcü Bekayi, Avrupa ülkelerini; uluslararası anlaşmalara ve adalete aykırı olan, "Nazi zihniyetinin" hakim olduğu bu tür mekanizmalara karşı durmaya çağırdı.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i kabul ederek İran ile devam eden savaşı görüştüğü kritik zirvenin hemen ardından geldi.

28 Şubat 2026 Cumartesi sabahı başlayan savaş, ABD ve İsrail savaş uçaklarının Tahran’a düzenlediği ve İran dini lideri Ali Hamaney ile onlarca üst düzey askeri komutanın hayatını kaybettiği ortak hava operasyonuyla patlak verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırılara karşılık olarak savaşın başından bu yana İsrail’i ve Orta Doğu, Irak ile Kürdistan Bölgesi’ndeki ABD üslerini İHA ve uzun menzilli füzelerle hedef alıyor. İran’ın hava saldırıları sonucu şu ana kadar 6 ABD askeri hayatını kaybederken, çok sayıda İsrail vatandaşı da öldü veya yaralandı.

Güvenlik gerekçesiyle ABD, bölgedeki bazı büyükelçilik ve konsolosluklarını kapatırken, vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor.

Savaşta sadece Devrim Muhafızları değil, İran destekli milis gruplar da aktif rol alıyor. Irak ve Lübnan’da Hizbullah ve diğer bazı silahlı gruplar, her gün füze ve İHA’larla ABD ve İsrail askeri noktalarına saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor.