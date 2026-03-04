İran Dışişleri Bakanı: Trump diplomasiye ihanet etmiştir

2 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarını sert bir dille eleştirerek, Trump'ın diplomasi sürecini tamamen yıktığını savundu.

Abbas Arakçi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, nükleer müzakerelere bir "emlak anlaşması" gibi yaklaşıldığı ve gerçeklerin yalanlarla örtüldüğü bir ortamda, gerçek dışı beklentilerin asla karşılanamayacağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı, mesajının devamında, "Bu tür yaklaşımların tek sonucu, müzakere masasının nefretle bombalanması olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump’ı açıkça "hain" olarak nitelendiren Arakçi, "Trump hem diplomasiye hem de kendisini seçen Amerikalılara ihanet etmiştir." dedi.

Arakçi’nin bu sert açıklamaları; Trump’ın 2018 yılında nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran’a ağır yaptırımlar uygulamasının ardından tırmanan gerilimin, günümüzde İran ile ABD-İsrail hattında sıcak bir savaşa dönüştüğü bir dönemde geldi.