Erbil'de sel tehdidine karşı "Sel Bilgi Sistemi" kuruluyor

4 saat önce

Erbil'de sel tehdidine karşı "Sel Bilgi Sistemi" kurulmasına karar verildi.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, bugün (6 Ocak Salı günü) "Sel Bilgi Sistemi" projesiyle ilgili yapılan bir toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda söz alan Vali Xoşnaw, "Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin doğrudan desteğiyle ve önceki yıllarda alınan önlemler ve uygulanan çeşitli büyük projeler ve stratejiler sayesinde, sel ve yağışlara neden olan zayıf noktaların giderildiği görüldü." dedi.

Ardından, Erbil Sulama Müdürlüğü tarafından proje hakkında bir sunum yapıldı ve sistemin amacı, kurulumu ve çalışması ile sel farkındalığı konusunda açıklamalarda bulunuldu.

Projenin, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde iklim değişikliği ve şiddetli yağışlar için bir ilk olacağı belirtildi. Ayrıca, sistemin vatandaşlara gerekli talimatları vermek için özel bir uygulama oluşturmak için kullanılabileceği, projenin sel ile nasıl başa çıkılacağı, vatandaşların canlarını korumak için gerekli tüm önlemlerin alınmasını içerdiği de kaydedildi.

Ayrıca projenin daha detaylı incelenmesi için bir komite kuruldu.