BM'den Halep'teki çatışmalara ilişkin açıklama

2 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Halep'teki çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba) günlük basın toplantısında Halep’teki gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Dujarric, Halep’teki çatışmalara ilişkin, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz." dedi.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.