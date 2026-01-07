SOHR: Başkan Barzani'nin Halep'teki saldırılara karşı mesajı çok önemli

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Başkanı Rami Abdurrahman, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı grupların Halep'te Kürtleri hedef aldığını söyledi.

SOHR Başkanı Rami Abdurrahman, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, “İç Güvenlik Güçlerinin Halep'te sivilleri hedef aldığı bilgisi doğru değil, Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı gruplar Kürtleri hedef alıyor." dedi.

Rami Abdurrahman, ayrıca Kürt mahallelerine yönelik saldırıları terör saldırısı olarak nitelendirdi.

SOHR Başkanı, Başkan Mesud Barzani'nin Suriye Kürtlerinin yalnız olmadığını söylediğini hatırlatrak, Başkan Barzani'nin Halep'teki Kürtlere yönelik saldırılara karşı mesajının çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Mesud Barzani, Halep'teki gerilimlere ilişkin mesajında, durumun sivillerin hayatını tehdit ettiğini ve bölgede Kürtlere karşı etnik temizlik tehdidi bulunduğunu ifade etmişti.

Başkan Barzani, bugün Halep'in Kürt mahallelerindeki gerilimlere ilişkin bir mesaj yayımlamıştı.

Halep'teki mevcut çatışma ve şiddetin sivillerin ve masum insanların can güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgedeki Kürtlere karşı etnik temizlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayan Mesud Barzani, mesajında Suriye yetkililerine siyasi çatışmayı etnik çatışmaya dönüştürmemeleri ve Kürt vatandaşların etnik temizlikle karşı karşıya kalmasına izin vermemeleri çağrısında bulunmuştu.

Başkan Barzani, ayrıca Kürt taraflarına, özellikle de Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG), çatışmaları durdurmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları ve her iki tarafın da sorunları çözmek için diyaloğa yönelmesi çağrısında bulunmuştu.