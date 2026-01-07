Halep İç Güvenlik Güçleri: Şam kapsamlı bir saldırya hazırlanıyor

3 saat önce

Halep İç Güvenlik Güçleri, Şam yönetimine bağlı güçlerin önümüzdeki saatlerde geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

İç Güvenlik Güçleri Basın Merkezi tarafından bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba) yapılan, açıklamada, Halep'te ateşkese varıldığı yönündeki iddialar yalanlanrak, bu tür iddialarla Şam Hükümeti savaşçılarının suçlarının örtbas edilmye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, silahlı grupların önümüzdeki saatlerde büyük çaplı bir saldırıya hazırlandıkları konusunda uyarıda bulunuldu.

Şam yönetimine bağlı güçlerin, tanklar ve zırhlı araçlarla art arda dört saldırı düzenlediği anımsatıldığı açıklamada, mahalle sakinlerinin desteğiyle saldırıların güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü kaydedildi.