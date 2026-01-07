ENKS: Kürt mahallelerinin kapalı askeri alan ilan edilmesi tehlikeli bir gelişme

2 saat önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Halep'teki Kürt mahallelerinde yaşanan çatışmalar konusunda derin endişe duyduğunu belirterek, Suriye ordusunun bu bölgeleri "kapalı askeri alan" olarak ilan etmesinin tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

ENKS Genel Sekreterliği, bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba) Halep'teki askeri gelişmeler ve çatışmalara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Konsey, açıklamasında, Halep'teki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerine yönelik bombardımanlar ve devam eden çatışmalar sonucunda onlarca sivilin öldüğünü ve yaralandığını hatırlattı.

ENKS, açıklamanın bir diğer bölümünde, Suriye Geçiş Hükümetinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini "kapalı askeri alan" olarak ilan etme kararını tehlileli bir gelişme olarak nitelendirerek, bunun tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Suriye Hükümetini, çözülmemiş sorunları çözmek için kapsamlı bir siyasi süreci başlatma girişiminde bulunmaya çağıran ENKS açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Suriye topluluklarının, özellikle Kürt halkının haklarının anayasal bir şekilde korunması çağrısında bulunuyoruz. Bu, ülkede istikrarı sağlamanın ve kalıcı barışı inşa etmenin tek yoludur."

Suriye Geçiş Hükümetine bağlı silahlı gruplar, Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerini iki gündür kuşatma altında tutmaktadır. Suriye Hükümetinin sivillere saat 15.00'e kadar süre tanımasının ardından mahalle sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Şam yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Halep'e yönelik saldırı başlattığını öne sürerek, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki SDG mevzilerini hedef alacağını duyurdu.