Trump imzaladı: ABD, 31'i BM bünyesinde 66 uluslararası kuruluştan çekiliyor

5 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Amerikan çıkarlarına hizmet etmediği" gerekçesiyle, 31’i Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bulunan toplam 66 uluslararası kuruluştan çekilmeyi öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın bugün imzaladığı kararname ile ABD'nin çok sayıda uluslararası organizasyonla ilişiğini kestiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların ABD'nin ulusal çıkarlarına aykırı politikalar izlediği savunularak, "Bugün Başkan Donald Trump, artık Amerikan çıkarlarına hizmet etmeyen 66 uluslararası kuruluştan ABD'nin çekilmesini emreden bir başkanlık kararnamesini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Kararname kapsamında ABD'nin, 31'i BM nezdinde olmak üzere toplam 66 kuruluştan hem diplomatik katılımını sonlandıracağı hem de bu kuruluşlara sağladığı finansal desteği keseceği belirtildi.

Beyaz Saray, ABD'nin geri çekildiği kuruluşların tam listesini henüz kamuoyuyla paylaşmadı.

20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde "Önce Amerika" politikasını sertleştiren Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra Paris İklim Anlaşması ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çekilme kararı almıştı.

Trump yönetimi ayrıca BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) gönderilen fonları da durdurmuştu. Son kararnamenin, Washington'ın uluslararası çok taraflı mekanizmalardan uzaklaşma stratejisinin en kapsamlı adımı olduğu değerlendiriliyor.